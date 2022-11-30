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Corona, Avrupa’da HIV teşhis oranını düşürdü

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Avrupa'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşımasına rağmen, tanısı konmamış insan sayısı, küresel corona virüsü salgını sırasında , yükselerek bu virüsün 2030'a kadar küresel olarak ortadan kaldırılma hedefini tehlikeye düşürdü.
Corona, Avrupa’da HIV teşhis oranını düşürdü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme Ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) ortak raporunda, 2021 yılında Avrupa’da, küresel corona virüsü salgını öncesi dönemdekine kıyasla HIV teşhisi dörtte bir oranında azaldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, raporda bahsedilen Avrupa bölgesi, HIV enfeksiyonlarının en yüksek oranda görüldüğü Rusya ve Ukrayna’yı da kapsıyor.

Rapora göre, HIV teşhis oranındaki bu azalma, iki yıllık corona virüsü salgını boyunca Avrupa’nın pek çok ülkesinde HIV ile ilgili test ve diğer hizmetlerin aksatılmasından dolayı oluştu.

Avrupa bölgesinde HIV taşıyan her sekiz kişiden birinin HIV teşhisi yapılmamış durumda.

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