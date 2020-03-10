CORONA: Bozcaada Feribotu, Mağusa limanında bekletiliyor, yolcular feribotta

KKTC’de ortaya çıkan Coronavirüs’e karşı Sağlık Bakanlığı almakta olduğu tedbirleri genişleti. Bu sabah Mersin-Mağusa seferini yapan Bozada Feribotunda bulunan yolcuların feribottan inmesine müsaade edilmediği öğrenildi.

Bu sabah saat 09.00 raddelerinde limana bağlanması ve yolcu indirimi yapılması beklenen Bozada’nın, saat 15.30’a kadar limanda bekletildiği ve limana bağlanmadığı öğrenildi.

Halen Limanda bekletilen Bozcada Feribotuna, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin gideceği ve gerekli inceleme ve tespitlerden sonra geminin limana bağlanacağı öne sürülüyor.

Mağusa Limanında görevli güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, Bozada gemisi sabahleyin Mersin’den geldi. Saat 09.30 gibi geminin limana bağlanmasını bekliyorduk. Ancak gemi bağlanmayarak bekletildi. Sağlık Bakanlığı ekibinin geleceği söylendi. Gelip gelmediklerini bilmiyoruz. Ancak bu kadar bekletilmesi, çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Şu anda da gemi bağlanması için limana yaklaşıyor dedi.