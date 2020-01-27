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Corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 80'i buldu

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Çin'de ortaya çıkan yeni tür Corona virüsünden ölenlerin sayısı 80'i buldu, virüs yaklaşık 2 bin 800 kişiye bulaştı.
Corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 80'i buldu

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen yeni tür Corona virüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 80'i bulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün yaklaşık 2 bin 800 kişiye bulaştığı belirtildi. Dün aynı kaynaklar ölü sayısını 56, virüsün bulaştığı insan sayısını ise iki bin olarak aktarmıştı. Virüs bulaşan insanların 461'inin durumunun ise acil olduğu kaydedildi.

Virüsten etkilendiği varsayılan kişi sıyısı 5 bin 794 olarak açıklanırken, bu kişilerle temas ettiklerinden kuşkulanılan 30 bin 453 kişinin gözlem altında tutulduğu kaydedildi. Şimdiye kadar 51 kişi ise tedavi edilerek taburcu oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyon Bakanı Ma Hiaovei virüsün bulaşma kabiliyetini artırdığını ve enfeksiyonların sayısının artabileceğini söyledi. Virüs hakkında bilinenlerin sınırlı olduğunu söyleyen Ma, virüsün mutasyonlarının yaratabileceği risklerin de tam olarak bilinmediğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'de hükümet yetkilileri ve sağlık uzmanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede, salgının önüne geçilmesi için alınacak önlemler değerlendirilecek.

Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler de artırılıyor. Çin Devlet Konseyi, 31 Ocak’ta sona erecek Bahar Bayramı tatilinin 3 Şubat’a kadar uzatılacağı, okul tatilinin de uzatılması için düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Maske takma zorunluluğu getirildi

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesinde vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, eğlence merkezleri, parklar, kuaförler, ibadet alanları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve toplu taşımada bekleme salonlarında vatandaşlar ağız maskesi takacak.

Çin Tarım Bakanlığı ülkede yabani hayvan ticaretine ve nakliyesine yasak getirdi. Çin'de salgın sona erene kadar pazarlarda, balık mezatlarında, süpermarketlerde, restoranlarda ve internet üzerinden alışveriş platformlarında yabani hayvan alınıp satılamayacak. Tarım bakanlığından yapılan açıklamada tüketicilerin yabani hayvan tüketiminin yarattığı sağlık riskleri konusunda bilinçli olması gerektiği ve “sağlıklı beslenmesi” gerektiği belirtildi.

Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı sanılıyor. Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında Sars virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. Sars virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

ABD salgının ortaya çıktığı ve salgından en çok etkilenen Vuhan kentindeki vatandaşlarını kentten tahliye edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Vuhan’dan San Francisco’ya getirmek için bir uçuş planlandığını açıkladı. Açıklamada özel kişiler için "sınırlı kapasite” olduğu belirtildi.

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