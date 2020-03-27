CORONA #EKONOMİ Çek takası açıldı, Bankalar işletmeleri aradı! Kaos yaşanıyor!

Çek takası açıldı, Bankalar işletmeleri aradı! Kaos yaşanıyor!

Bakanlar Kurulu kararı ile daha önce kapatılan çek takas odası yine Bakanlar Kurulu kararı ile haftada 3 kez olmak üzere faaliyete girdi.

Çek takas odası Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü açık olacak.

Bugün, Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan bir çok işletme bankalar tarafından aranarak takasta çekleri bulunduğu bilgisi verildi.

İşletmeler isyan etti

Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan bir çok işletme bankalar tarafından aranarak takasta çekleri bulunduğu bilgisi verilmesi üzerine sosyal medya hesaplarından isyan etti.

Bazı işletme sahipleri ise çeklerini bu koşullarda (iş yerleri kapalı iken) ödemeyeceklerini beyan ettiler.

KKTC'de coronavirüs salgını nedeni ile özel işletmeler Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerini durdurmuştu.