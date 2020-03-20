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#CORONA Evlere şenlik durum! Gönyeli'de 100 kişi piknik yaptı!

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"Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy camilerinde toplu ibadet için toplanan kalabalık uyarılarak dağıtılmıştır."
#CORONA Evlere şenlik durum! Gönyeli'de 100 kişi piknik yaptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Corona virüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu tarafından alınan birtakım kararlar doğrultusunda tüm bölgelerde polis devriyeleri ve kontrolleri artırılmıştır. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde; Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy camilerinde toplu ibadet için toplanan kalabalık uyarılarak dağıtılmıştır.

Gönyeli Baraj bölgesinde yaklaşık 100 kadar kişinin piknik yaptığı tespit edilmiş ve Gönyeli Belediyesi zabıtaları ve polisin işbirliği ile söz konusu şahıslar uyarılarak dağılmaları sağlanmıştır.

Ayrıca Kanlıköy Barajı çevresinde balık tutan 30 kadar kişi de uyarılarak dağılmaları sağlanmıştır.

Polis ayrıca geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde halkımızın alınan kararlara titizlikle uymaları gerektiğini ve hafta sonunu fırsat bilerek bu tür girişimlerde bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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