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‘Corona’ fırsatçıları Abdurrahim Albayrak’ı dolandırdı

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‘Corona’ fırsatçıları Abdurrahim Albayrak’ı dolandırdı
‘Corona’ fırsatçıları Abdurrahim Albayrak’ı dolandırdı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bahçelievler belediye başkanı gibi davranan ‘corona’ fırsatçıları tarafından dolandırıldı.

Corona‘ya yakalanıp hastanede gördüğü tedavinin ardından iyileşen Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk oldu.

Albayrak yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bahçelievler belediye başkanı benim sevdiğim arkadaşımdır. Biri aradı, ‘Bahçelievler belediye başkanım sizinle görüşecek, bağlıyorum’ dedi bağladı, ‘Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz şu kadar eksik kaldı, sana da şu kadar yazıyoruz’ dediler. Ben de ‘tamam hemen’ dedim. Neyse parayı gönderdikten sonra asistanım geldi. ‘Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor’ dedi. Aradım belediye başkanını ‘Parayı aldınız değil mi?’ dedim, ‘Yok’ dedi, ‘Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde’ dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık, ilettik. Dolandırılmışız. İnsanlarımız dikkat etsin, çok duygusal bir anıma rastladı benim de”.

Hastanede 14 gün boyunca bir odada yalnız kalmanın çok zor olduğunu anlatan Albayrak “Çok kötü şeyler düşündüm, televizyon başındaki insanlara buradan saygılar sunuyorum, kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama o anda şeritler geçiyor kafanızdan” dedi.

Hastanede yattığı sırada kızına ve oğluna da teşhis konduğunu öğrendiğinde kendini çok çaresiz hissettiğini anlatan Albayrak izleyenlere “Evde kalın” çağrısında bulundu.

 

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