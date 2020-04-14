Corona gaz çıkarmakla bulaşır mı? tartışması

Doktorlara göre ölümcül koronavirüs gaz çıkarma yoluyla dünyaya yayılıyor olabilir. Bu yılın başlarında yapılan testler, virüsün Covid-19 hastalarının yarısından fazlasının dışkısında bulunduğunu ortaya çıkardı. Doktorlar bedensel gazların, bakterileri yayabilecek küçük dışkı partikülleri içerdiği konusunda uyardılar. Doktorlar, bedensel gaz sonucunda virüsün insanlara bulaşmasını önlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirttiler.

Avustralya’lı doktor Andy Tagg, gaz çıkarmanın koronavirüsün yayılmasına neden olup olmayacağı konusundaki araştırmalarını açıkladı. Dr. Tagg araştırmasının sonucunda, virüsün SARS-CoV-2'li hastaların % 55'inin dışkılarında bulunduğunu belirtti.

“SARS-CoV-2, hastaların dışkısında bulunabilir, virüs 17. Gününe kadar semptom göstermeyen bir hastanın dışkısında tespit edildi.” dedi Dr. Tagg.

DİKKAT ÇEKEN DENEY SONUCU

2001'de Avustralya’lı Doktor Karl Kruszelnicki ve mikrobiyolog Luke Tennent, bedensel gazların hastalık yayıp yayamayacağını görmek için bir deney yaptı. Dr. Tennent, bir meslektaşından iki petri kabına 5 cm mesafeden pantolon giyerken ve giymezken gaz çıkarmasını istedi. Deney sonucunda ilk petri kabının temiz olduğu, ikinci petri kabında ise bir gecede bakteri oluştuğu görülmüştür.

Bu yılın başlarında Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, pantolonun yeni koronavirüsü taşıyabilecek gazlara karşı etkili bir engel olduğunu duyurdu. Pantolon giyilmesi şartıyla bedensel gazların virüsü iletme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Bununla birlikte enfekte olmuş bir kişi pantolon giymezken çok miktarda gaz çıkarırsa, yakınında maruz kalan bir kişi risk altında olabilir.

Dr. Tagg ekledi. “SARS-CoV-2’nın gaz çıkarma yolu ile yayıldığından emin olmamız için daha fazla kanıt lazım. Bu yüzden yine de güvende olmak için her zaman uygun koruyucu kıyafet giyin.”