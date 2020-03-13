CORONA Girne'de iki kumarhane çalışanında virüs vakası

Girne'de iki kumarhane çalışanında Corana Virüs görüldü iddiası.

Sıcaklıkları çıkan kumarhane çalışanlarının yüksek ateş, mide bulantısı, terleme yüzünden hastaneye başvurdukları öğrenildi.

Bu iki çalışanda virüs çıkma ihtimali kumarhanelerde çalışanlarda büyük sıkıntıya neden olduğu belirtilirken bu iki çalışanın hangi vardiyada çalıştığı öğrenilmeye çalışılıyor.

Bilindiği üzere Bakanlar kurulu Publar ve gece kulüplerini bir süreliğine kapatma kararı alırken Kumarhaneleri herhangi bir şekilde kapatma kararı almamıştı.