Corona: Gümey Kıbrıs'ta gece sokağa çıkma yasağı geliyor

Güney Kıbrıs’ta günlük kaydedilen Korona virüs vaka sayılarındaki artışın yeni önlemler alınmasını elzem hale getirdiği, Limasol’da uygulanan, gece on birden sonra sokağa çıkma yasağının tüm Güney Kıbrıs’a genişletilmesinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Çember Daha Da Daralıyor – Ek Önlemler İçin Yeni Öneriler – Koşullar Bugün Değerlendirilecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarındaki artışın büyük bir hızla devam ettiği, Rum hükümetinin Çarşamba günü yeni önlemler açıklamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, dün açıklanan verilere göre toplam test sayısının 3 bin 053 yeni vaka sayısının ise 197 olduğunu vurgulayarak, bu vakalardan 177’sinin yerel bulaş olduğunu kaydetti.

Rakamsal verilerin, temaslı olduğu belirtilen her 4 kişiden birinin devamında Korona virüs olduğunu gösterdiğini aktaran gazete, yeni önlemlerin tüm AB’de olduğu gibi Güney Kıbrıs’ın ekonomisini de derinden etkilemesinin beklendiğini belirtti.

KIBRISLI RUM ŞİRKET HIZLI TEST ÜRETTİ

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta yerel bir şirketin, Korona virüsü 4 dakikada tespit edebilen hızlı kit ürettiğini yazdı.

Habere göre, “Embio Diagnostics” isimli bir şirket maliyeti yaklaşık 20 Euro olan ve Korona virüsü 4 dakikada tespit edebilen bir hızlı kit üretti.

Söz konusu şirket yetkilisi yaptığı açıklamada, testin antijen tespitine dayandığını ve Yunanistan’da gerçekleştirilen güvenilirlik testlerini tamamladığını belirterek testin kullanılmaya başlanması için fırsat tanınması gerektiğini ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Korona vakalarına değinerek, Limasol’da bir huzurevinde Korona virüs tespit edildiğini aktardı.

Habere göre huzurevinde kalan yüz yaşlıya yapılan testler sonucunda 14 pozitif vakaya rastlanılırken, huzurevinde kalanlar ve çalışanlara yeniden testler yapılacak.