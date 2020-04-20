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‘Corona’ günlerinde doğa yenileniyor: 20 yıl sonra deniz kaplumbağaları yeniden görüldü

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‘Corona’ günlerinde doğa yenileniyor: 20 yıl sonra deniz kaplumbağaları yeniden görüldü
‘Corona’ günlerinde doğa yenileniyor: 20 yıl sonra deniz kaplumbağaları yeniden görüldü

Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerinde uygulanan karantinanın ardından, doğal yaşam yeniden canlılık göstermeye başladı. Son olarak, turizm merkezi Tayland’da sahiller boş kalınca, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan ‘deri sırtlı deniz kaplumbağaları’ 20 yıl aradan sonra yumurta bıraktı.

Tayland sahillerindeki bilim insanları 20 yılı aşkın bir süredir görülmeyen deniz kaplumbağalarının çok sayıda yumurta bıraktığını tespit etti. 

Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong şunları söyledi: “Görevliler geçen yılın kasım ayında son 20 yılın en yüksek yumurta oranını tespit etti. 11 kaplumbağa yumurtlama noktası tespit edildi. Bu çok iyi bir şey çünkü normalde yumurtalarını bıraktıkları alanlar  insanlar yüzünden tahrip oluyordu.”

Kaplumbağaların yumurta bıraktığı alanların yaklaşık beş yıldır insanlar tarafından tahrip edildiğini vurgulayan Kittiwatanawong, insan sayısının fazlalığı ve kıyı balıkçılığı nedeniyle deri sırtlı deniz kaplumbağalarının sahillere gelmediğini ve üreme alanlarının giderek daraldığı için nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ozon delikleri kapanmaya başladı

Uzmanlar, ‘corona’ sonrasında başlayan karantinanın ardından dünya genelinde hava kirliliğinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeye düştüğünü açıklamıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge olan Arktik’in üstünde her yıl sonbaharda oluşan ozon deliklerinin nisan ayının ortalarına kadar kapanacağını bildirmişti. 

Karantina günlerinde, Britanya’nın başkenti Londra banliyölerinde geyiklerin dolaşmaya başladığı, Şili’nin başkenti Santiago’da pumaların şehre indiği ve deniz trafiğinin azaldığı İstanbul Boğazı’nda yunus popülasyonunun arttığı görüldü.

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