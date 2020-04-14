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‘Corona’ hastası çarşafları birbirine bağlayıp hastaneden firar etti

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‘Corona’ hastası çarşafları birbirine bağlayıp hastaneden firar etti
‘Corona’ hastası çarşafları birbirine bağlayıp hastaneden firar etti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yeni tip corona virüsü testi pozitif çıkan 38 yaşındaki U. G., tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki odasından çarşafları birbirine bağlamak suretiyle aşağı inerek açtı. Bir süre sonra yakalanan U. G. tekrar hastaneye götürüldü.

Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören U. G.’nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Çarşafları kullanıp kaçtığı belirlendikten sonra polise haber verildi.

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’ne gittiği tespit edilen U.G., sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı ve hastanenin yolunu tuttu.

 

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