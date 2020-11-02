CORONA: İngilizlerden sonra Almanlarda kapanma kararı aldı

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi.

Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirilere yol açıyor.

Almanya koronavirüs vakalarındaki hızlı artış üzerine getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının kararlaştırdığı kısıtlamalar uyarınca, restoranlar başta olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ay sonuna kadar kapatıldı, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de ülke çapında yasaklandı. Lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konser, sinema ve oyun salonları ile müzelerin de faaliyette bulunmasına izin verilmiyor.

Turistik amaçlı şehirlerarası seyahatlerin kesinlikle yapılmaması istenirken, sosyal temasa da kısıtlama getirildi. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.

Almanya'da ilkbaharda getirilen kısıtlamalardan farklı olarak mağazalar ile okul ve kreşler kapatılmadı.

Kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak kısıtlamalar ile salgının kontrol altına alınması ve yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere sağlık sisteminin üzerinde aşırı yük oluşmaması hedefleniyor.

Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının Kasım ayı ortasında yeniden durum değerlendirmesi yaparak, gerekirse kısıtlamaların süresini uzatabileceği belirtiliyor.

10 milyar euroya kadar mali yardım

Kısıtlamadan etkilenecek firma ve işletmelere 10 milyar euroya kadar mali yardım yapılması öngörülüyor. Buna rağmen korona krizinden yoğun olarak etkilenen kültürel etkinlikler ve gastronomi sektörü yeni kısıtlamalardan hoşnut değil. Bu sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma ve işletmenin iflasın eşiğine gelmesi kaygı yaratıyor. Hukuk uzmanları, kısıtlamalara karşı çok sayıda dava açılabileceğini tahmin ediyor.

Koronavirüs vaka sayılarının azaltılmasını hedefleyen kısıtlamalar muhalefet partilerinin de eleştirilere yol açıyor. Hür Demokrat Parti'nin (FPD) turizm politikaları sözcüsü Marcel Klinge, gastronomi alanındaki işletmeler ile otellerin kapatılmasını eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Klinge, "Bütün gastronominin kapatılması ve ülke içinde konaklamaların yasaklanması ile turizm hizmeti veren tüm işletmeler korkunç bir felakete sürükleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Klinge, yapılacak mali yardımın da durumdan etkilenecek işletmelere verilecek "sus payından başka bir şey olmadığını" savundu.

Söder kısıtlamaları savundu

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise kısıtlamaları savundu. ARD televizyonuna konuşan Söder, her şeyi oluruna bırakmanın diğer bir seçenek olduğunu belirterek, ancak böyle bir durumda vaka sayısının çok artacağını ve bunun da hastanelerin üzerindeki yükün artacağı anlamına geleceğini ifade etti. Söder, dünyanın her yerinde koronavirüse karşı teması azaltmaktan başka bir yöntem olmadığını vurguladı.

Söder, "Daha iyi ve daha kolay bir yöntem olsaydı derhal uygulardık" dedi.Almanya'da Cumartesi günü yeni vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 19 bini aşmıştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Pazartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre, son bir gün içinde 12 bin 97 yeni vakanın kayıtlara geçti. Ancak sağlık dairelerinden yeterince bilgi gelmediği için hafta sonlarında vaka sayısı olduğundan daha düşük olarak açıklanıyor.