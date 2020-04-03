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#CORONA İngiltere'de vefat eden Kıbrıslı Türk 32 oldu...İşte isimler

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İngiltere'de vefat eden Kıbrıslı Türk 32 oldu...İşte isimler
#CORONA İngiltere'de vefat eden Kıbrıslı Türk 32 oldu...İşte isimler

İngiltere'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk toplum üyelerimizin sayısı 32’ye ulaştı:

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil (92), Yıldıray Faik (62), Mustafa Ahmet (89), Kamil Ahmet - 87, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Güney Osman Tarzan (77), Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erodğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Balı (49), Tayfun Salih , Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin (82), Hatice Yusuf Veci (85), Salise Tolgay Demirağ (74), Türker Enver (64), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz ve Sündüz Yusuf Ramadan.

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