CORONA: İskele'de ilaçlama başladı

İSKELE’DE DEZENFEKTAN İLE İLAÇLAMA BAŞLADI
İSKELE BELEDİYESİ, İLAÇLAMAYA İLK OLARAK İSKELE BELEDİYESİ, KÜLTÜR EVİ VE AKM İLE BAŞLADI
İLAÇLANACAK DİĞER BÖLGELER BELİRLENDİ
İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) virüsünün ülkemizde görülmesinin hemen ardından vakit kaybetmedi, tedbirlerini aldı, almaya da devam ediyor. İskele Belediyesi bu kapsamda ilk olarak gün içerisinde çok sayıda insanın uğradığı İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni dezenfektan ile ilaçladı.
ANA BİNA VE EK BİNA TİTİZLİKLE İLAÇLANDI
Özel koruma giysili ekipler tarafından yapılan ilaçlama işlemi ilk olarak İskele Belediyesi’nden başladı. İskele Belediyesi Başkanlık binası olarak bilinen Ana Bina ve veznenin de bulunduğu Ek Bina dezenfektanla ilaçlandı. Çok sayıda vatandaşın işlemlerini yapmak için uğradığı Ek binada her yer en ince ayrıntısına kadar ilaçlandı. Toplum sağlığını düşünerek her yeri titizlikle ilaçlayan ekibimiz, ana bina ve ek binadaki tüm odalarda da aynı işlemi uyguladı.
KÜLTÜR EVİ VE AKM DE DEZENFEKTAN İLE İLAÇLANDI
Güçlü bir etkiye sahip olan dezenfektan tarafından ilaçlanan bir diğer alan ise İskele Belediyesi Kültür Evi oldu. 7’den 70’e çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kültür Evi’nde de tüm odalar aynı titizlikle ilaçlandı. Mikroorganizmaları yok etmek için oluşturulmuş geniş uygulama aralığı olan güçlü dekontaminant etkiye sahip ilaçlama işlemi İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde de yapıldı.
İSKELE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YUVAM ANAKUCAĞI DA BUGÜN İLAÇLANIYOR
İskele Belediyesi’ne bağlı işçilerin bulunduğu Hizmet Binası ile Sağlık Birimi, yine İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı, da bugün aynı şekilde ilaçlanacak.
İLAÇLANACAK DİĞER BÖLGELER BELİRLENDİ
Öte yandan İskele Belediyesi, ilaçlama programını da belirledi. Ekiplerin ilaçlama yapacağı noktalar şöyle;
İskele Belediyesi Piknik Alanı ve Restoranı
İskele Belediyesi Halk Plajı / Büfeler
İskele Belediyesi Halk Dansları Çalışma Binası
İskele Belediyesi Kapalı Gazino
İskele Kaymakamlığı
İskele Kaza Tapu Amirliği
İskele Mahkemeleri
İskele Polis Müdürlüğü
İskele İtfaiyesi
İskele Halk Kütüphanesi
İskele Sosyal Sigortalar Dairesi
İskele Veteriner Dairesi
İskele Çalışma Dairesi
İskele Gelir Ve Vergi Dairesi
İskele Sosyal Yardım Dairesi
Dr.Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi
İskele Posta Dairesi
İskele Arkeoloji Müzesi
İskele İkon Müzesi
İskele Turist Enformasyon Ofisi
İskele Toprak Ürünleri Ambarları
İskele Çevre Koruma Dairesi
İskele Hayvancılık Dairesi
İskele KIBTEK Bölge Müdürlüğü
KKTC İskele Din İşleri Temsilciliği
Harup Fabrikası Ofisleri (Boğaz)
Boğaz Büfe
Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu
Bekirpaşa Lisesi
Şht. İlker Karter İlkokulu
İskele Ticaret Lisesi
İskele Maarif Anaokulu
Boğaziçi İlkokulu
Aygün Anaokulu
Ötüken Özel Eğitim Merkezi
İskele Ümmü Haram Camisi
Boğaztepe Camisi
Yarköy Camisi
Turnalar Camisi
Ergazi Camisi
Kurtuluş Camisi
Kalecik Camisi
Ötüken Camisi
Kuzucuk Camisi
Aygün Camisi
Sınırüstü Camisi
Boğaziçi Camisi
Altınova Camisi
Ağıllar Camisi
Ardahan Camisi
Topçuköy Camisi
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