CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Kamuda idari izin 27 Mart' tarihine kadar.

#CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları
Bakanlar Kurulu karalarını Başbakan Tatar açıklıyor...
Kamuda idari izin 27 Mart' tarihine kadar.
Polis, itfaiye,sağlık görevlileri dışında kamu görevlileri izinli olacak.
Özel sektörde eczane, resturantlar vb. dışındaki iş yerleri kapalı olacak.
- 1 Nisan 2020'ye kadar KKTC vatandaşları KKTC'ye giriş yapacaktır, diğer kişileirin girişleri yasaklanmıştır.
-14 Gün evlerinde karantina uygulanacaktır.
- Mağusa Devlet hastanesi karantina hastanesi olarak kullanılacaktır.
- Casionlar kapatılacaktır
Başbakan yardımcısı Özersay açıklamaya ekleme yapıyor;
hafta başından itibaren kademeli olarak tedbirler artıyor.
OHAL'den önce önemli ve radikal alınabilecek tedbirleri alıyoruz.
Coronavirüs bilim kurulunun KTTB ve TIP-İŞ'in açıkladığı kararları yürürlüğe koyuyoruz.
Ülkeye girişlerde güney Kıbrıs'ta da benzer kararlar aldık.
T.C. vatandaşlşarı ülkemize gelebileceke ülkemizde muhaceret izinli olanlar gelebilecek.
Ülkemize turist olarak T.C. den gelişler yasaklanmıştı.
Kıbrıslı Rumlar kuzey Kıbrıs'a geçiş yapamayacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu pazartesi günü dijital olarak ders zili çalacak
Eğitim kayıplarını giderebilmek için MEB WEB TV ve BRT ile işbirliğinde bazı yayınlar olacak.Bakanlar Kurulu'nun isteği üzerine bu açılımı bir süre erteleyeceğiz.
Eğitim kayıpları daha ileriki tarihte gidereceğiz.
Eğitim programını öteliyoruz.
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