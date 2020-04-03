CORONA KKTC Çığlıklar yükseliyor... " Açım ben abi kendimi mi yakayım ? intihar mi edeyim..'

LTB Belediye Meclis üyesi Tolga Ahmet Raşit yaşadıklarını anlattı...

" Ben şu anda 1 makarnaya bile razıyım Tolga abi..' diye bir mesaj aldım özelden. O an resmen kanım dondu. Hayatını yapayalnız yaşamak zorunda kalan genç bir kızdı bana bu mesaji yazan. İyi kötü bir işi vardı ama son olaylardan sonra çalıştığı işyeri kapanmıştı ve maaş alamıyordu.

Elinde kalan az miktarda parayla marketten aldığı ekmekle, yoğurtla, zeytinle günlerini idare etmeye çalışıyordu. Sonunda o az olan parasıda bitti.

Belediyelerin dağıttığı gıda paketlerinden almak için çırpındı durdu. Kimsesi olmadığı için başaramadı. İşte tam o anda bana mesaj yazmaya karar verdi. " Açım ben Tolga abi kendimi mi yakayım ? intihar mi edeyim..' diye yaşananlara isyan ediyordu. Onun mesajlarını göz yaşlarımı tutmakda zorlanarak okudum. İlk iş onu sakinleştirdim. Ona sabretmesini herşeyin düzeleceğini söyledim. Sonra hiç vakit kaybetmeden LTB başkanı Mehmet Harmancı" yı aradım. Ona kızın durumunu anlattım. Başkan bir saniye bile düşünmeden ' Adresi al hemen gıda yardımını ulaştıralım' dedi. Başkama çok teşekkür ederek telefonu kapattım.

Sonra içim rahat etmedi belediyeye bizzat giderek gıda yardım paketini aldım. Kendimde birşeyler ekleyerek yardıma muhtaç olan kızımıza götürdüm. Kızımızın gıda yardımlarını aldıktan sonra ki mutluluğunu tarif edemem. Hayatımda bugüne kadar aldığım en içten gelen teşekkürlerden biriydi. O andan itibaren içim çok rahatlamıştı çünkü kızımızın en az 1 ay yetecek kadar gıdası vardı artık. Ona bir yardıma ihtiyacı olduğunda beni mutlaka aramasını defa defa tembihleyerek ayrıldım. Oradan ayrıldığımda arabama giderken kendime söz verdim o beni aramasa bile beni onu sık sık arayıp bir ihtiyacı var mı diye soracaktım. Çok zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde birçok insanımızın zor durumda olduğunu bilmenizi isterim. Ve sizlerden ricam bu sessiz çığlıklara gözünüzü dört açmanızdır. Onları fark edip yapabileceğimiz küçücük bir yardımla belkide bir hayat kurtarabileceğimizi lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Elbirliğiyle bu zor günleri aşacağız elbet..