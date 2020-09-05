CORONA KKTC: VADİLİ,AKDOĞAN ve İNÖÜN'de okullar Eylül sonuna kadar kapalı!

Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti
Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti.
YENİDÜZEN’e bilgi veren Adahan, köyde dün ve bugün tarama yapıldığını önlemleri arttırdıklarını, evlerde, çevrede ve okulda ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.
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