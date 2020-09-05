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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

CORONA KKTC: VADİLİ,AKDOĞAN ve İNÖÜN'de okullar Eylül sonuna kadar kapalı!

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Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti
CORONA KKTC: VADİLİ,AKDOĞAN ve İNÖÜN'de okullar Eylül sonuna kadar kapalı!

Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti

Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Adahan, köyde dün ve bugün tarama yapıldığını önlemleri arttırdıklarını, evlerde, çevrede ve okulda ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.

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