CORONA KKTC'de 10 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi

KKTC'de 10 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi. Corona Virüs ile ilgili tedbirler nedeni ile KKTC'de medya sektöründe sıkıntılar doruğa ulaştı.

KKTC'de kağıt basılı olarak yayın yapan ve yayınlarına ara veren gazeteler;

Havadis, Haberci, Vatan,Star Kıbrıs, Kıbrıs Manşet, Volkan Gazetesi, Kıbrıs Postası, Hakikat, Nacak, Haberal Kıbrıslı

Bazı gazeteler İnternet üzerinden dijital oalrak yayınlarına devam ediyor.

Diğer yandan Kıbrıs,Yenidüzen, Afrika, Detay, Halkın Sesi,Yeni Bakış, Diyalog gazeteleri hem kağıt basılı hem de intenret üzerinden olarak yayınlarına devam ediyor.