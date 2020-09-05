CORONA: KKTC'de 30'a yakın yeni Covid-19 vakası, 12'si yerel bulaş!

Son 24 saatte 30'a yakın yeni Covid-19 pozitif vaka tespit edilirken, yeni Covid-19 pozitif vakalardan 12'sinin yerel vaka olduğu öğrenildi

Ülkemizde Covid-19 yerel bulaşı çok hızlı şekilde yayılmaya başladı.

Yerel Covid-19 pozitif vakaların temaslılarının ithal vakalara oranla çok daha fazla olması nedeniyle, temaslı takip ekibi temaslıları tespit edip toplamakta oldukça zorlanıyor.

BAKAN PİLLİ NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son günlerde yurt dışından gelişler nedeniyle Covid-19 vakalarında artış olduğunu, yerel bulaşın görülmeye başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracaklarını hatırlatan Pilli, yüksek öğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmalarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini kaydetti.

Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasanın yürürlüğe gireceğini de ifade eden Bakan Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artışla birlikte yerel bulaş görülmeye başlanmıştır.

Girne'de 9, Güzelyurt'ta 4, Akdoğan ve Vadili'de ise yeni Covid-19 vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü için Üst Kurulu toplantıya çağırdı.

Yeni vakaların artış hızına bakılarak bir dizi kararlar alınması gündemde.

Çok sayıda temaslının tespit edildiği Vadili ve Akdoğan’da ilkokullar da tarandı. İlk bulgulara göre öğretmen ve hizmetlilerde pozitif vakaya rastlanmadı.