  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

CORONA: KKTC'de 30'a yakın yeni Covid-19 vakası, 12'si yerel bulaş!

» »
Son 24 saatte 30'a yakın yeni vaka tespit edilirken, yeni vakalardan 12'sinin yerel vaka olduğu öğrenildi
CORONA: KKTC'de 30'a yakın yeni Covid-19 vakası, 12'si yerel bulaş!

Son 24 saatte 30'a yakın yeni Covid-19 pozitif vaka tespit edilirken, yeni Covid-19 pozitif vakalardan 12'sinin yerel vaka olduğu öğrenildi

Ülkemizde Covid-19 yerel bulaşı çok hızlı şekilde yayılmaya başladı.

Yerel Covid-19 pozitif vakaların temaslılarının ithal vakalara oranla çok daha fazla olması nedeniyle, temaslı takip ekibi temaslıları tespit edip toplamakta oldukça zorlanıyor.

 

BAKAN PİLLİ NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son günlerde  yurt dışından gelişler nedeniyle Covid-19 vakalarında artış olduğunu, yerel bulaşın görülmeye başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracaklarını hatırlatan Pilli, yüksek öğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmalarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini kaydetti.

Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasanın yürürlüğe gireceğini de ifade eden Bakan Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artışla birlikte yerel bulaş görülmeye başlanmıştır.

109988.jpg

Girne'de 9, Güzelyurt'ta 4, Akdoğan ve Vadili'de ise yeni Covid-19  vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü için Üst Kurulu toplantıya çağırdı.

Yeni vakaların artış hızına bakılarak bir dizi kararlar alınması gündemde.

Çok sayıda temaslının tespit edildiği Vadili ve Akdoğan’da ilkokullar da tarandı. İlk bulgulara göre öğretmen ve hizmetlilerde pozitif vakaya rastlanmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Uyuşturucu operasyonu: Doktor ve eczacıların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltında04 Eylül 2020 Cuma 22:35
  • Stresin ciltte yol açtığı 6 hasar!04 Eylül 2020 Cuma 21:38
  • Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat !04 Eylül 2020 Cuma 21:07
  • Aynı anda grip ve koronavirüse yakalanmak çok tehlikeli04 Eylül 2020 Cuma 20:36
  • Anemi, birçok hastalığın habercisi04 Eylül 2020 Cuma 20:05
  • Sıcak Havaların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri04 Eylül 2020 Cuma 18:39
  • Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz04 Eylül 2020 Cuma 18:09
  • Steroid ilaçları Covid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor04 Eylül 2020 Cuma 13:40
  • Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz04 Eylül 2020 Cuma 13:39
  • Kıbrıs'ta 19 gün karantinada kaldı neler yaşadığını anlattı...04 Eylül 2020 Cuma 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti