  • BIST 101.063
  • Altın 329,151
  • Dolar 6,1602
  • Euro 7,0102
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

#CORONA KKTC'de tüm gümrük ve sınır kapıları ilançlanıyor

» »
Tüm gümrük ve sınır kapıları ilançlanıyor.Hava, deniz ve tüm kara kapıları Covid-19 virüsüne karşı ilaçlanıyor.
#CORONA KKTC'de tüm gümrük ve sınır kapıları ilançlanıyor

Tüm gümrük ve sınır kapıları ilançlanıyor

Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü ekipleri hava, deniz ve tüm kara kapıları Covid-19 virüsüne karşı ilaçlıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı, Girne ve Gazimağusa Limanları; Ledra Palace ve Metehan Sınır Kapısı’nın ilaçlandığı, aktif, aktif olmayan gümrük kapıları ve Merkezi Cezaevi’nde de ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Ülke genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarının özel kıyafetli 6 ekip tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan Havalimanının tüm uçuşlara kapatıldığı haberleir doğru değil!a10 Mart 2020 Salı 16:00
  • SON DAKİKA Haberi: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde 9 kişi karantinada10 Mart 2020 Salı 15:51
  • Koronavirüs: Dikkate almamanız gereken hurafeler ve tuzaklar10 Mart 2020 Salı 15:43
  • Başbakan ve yardımcısı açıklama yapıyor. Ercan'a Charter uçuşlar durduruldu10 Mart 2020 Salı 14:36
  • Taçoy sert çıktı! İzin vermeyiz!10 Mart 2020 Salı 14:23
  • Malya Şehitleri Anıldı10 Mart 2020 Salı 14:21
  • Turhan : ” Turizm sektörü büyük darbe alacak”10 Mart 2020 Salı 14:06
  • #CORONA: 65 yaşındaki turist öldüğü haberleri doğru değil!10 Mart 2020 Salı 13:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan virüs açıklaması, hızla tedbir alınmalı10 Mart 2020 Salı 13:44
  • Lokmacı sınır kapısında 4. eylem BM'den yine izin yok10 Mart 2020 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti