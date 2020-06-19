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‘Corona’ nedeniyle ara verilen ‘Fransız öpücüğü’ setlere döndü

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Fransız Kültür Bakanı Franck Riester, corona tedbirleri nedeniyle ara verilen setlerde öpüşme sahnelerinin yeniden başladığını duyurdu.
‘Corona’ nedeniyle ara verilen ‘Fransız öpücüğü’ setlere döndü

Fransız Kültür Bakanı Franck Riester, corona tedbirleri nedeniyle ara verilen setlerde öpüşme sahnelerinin yeniden başladığını duyurdu.

Ülkede sinema ve dizi çekimleri salgın nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Bakan Riester katıldığı bir radyo programında çekimlere başlanmasına ay başında izin verdiklerini belirterek “Sinemada çok önemli olan öpüşme sahnesi için biraz daha beklemeleri gerekti” dedi. Bakan ayrıca salgının aşkı öldürmediğini söyledi.

Setlerdeki oyuncuların çekimler öncesi corona testi yaptırması gereken Fransa’da sinemalar da pazartesi gününden itibaren yarı kapasiteyle açıldı.

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