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‘Corona’ nedeniyle kapalı olan en büyük LGBTİ+ gece kulübü market olarak açıldı

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Peru’da ‘corona’ nedeniyle kapalı olan en büyük LGBTİ+ gece kulübü market olarak açıldı
‘Corona’ nedeniyle kapalı olan en büyük LGBTİ+ gece kulübü market olarak açıldı

Peru’da katı corona tedbirleri gevşetilmeye başlarken ülkenin en büyük LGBTİ+ gece kulübü de kapılarını açtı. Ancak dans pistinde eğlenmeye gelenler yerine market lafları var.

Başkent Lima’daki ünlü kulüp ValeTodo Downtown’ın çalışanları barda içkileri hazırlamak ya da sahneden dans etmek yerine müşterilere günlük market ihtiyaçlarını satıyor.

Ay başında Peru hükümeti birçok işletmenin açılmasına izin verdi. Ancak gece kulüpleri ve barlar kapalı kalmaya devam ediyor.

‘Corona’ süreci, kapatılan kulübün 120 çalışanı için zor geçti. Drag queen Belaluh McQueen de onlardan biri. Hükümet karantina ilan ettiğinden beri gecelerini kulüpte, rengarenk kostümlerle dans performansı vererek değil de evde geçirmeye başladı.

McQueen, “Uzun zamandır performans sanatı yaptığım için yeni durumda çok üzgündüm. Ama yeniliklere uyum sağlamak zorundasınız” diyor. Şimdi taşlı kostümü, yüksek topuklu ayakkabıları ve maskesiyle market çalışanı olarak işe geri döndü. Kulübün DJ’i de alıverişe gelenler için müzik yapmaya devam ediyor.

Kulübün genel müdürü Claudia Achuy, salgının Lima’nın gece hayatını derinden etkilediğini ancak işçi çıkarmak yerine market olarak açılmayı tercih ettiklerini belirtti.

 

 

 

 

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