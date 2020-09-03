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‘Corona’ nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıramayanların hakkı saklı tutulacak

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‘Corona’ nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıramayanların hakkı saklı tutulacak
‘Corona’ nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıramayanların hakkı saklı tutulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen fakat Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının 15 gün süreyle saklı tutulmasını kararlaştırdı.

Kurulun üniversitelere gönderdiği karara göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak ‘corona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına’ karar verildiği belirtildi.

Öğrencilerin uygulamadan faydalanmak için durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden sonra en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekiyor.

 

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