#CORONA Özel sektörde bir çok iş yeri kapatıyor veya evden çalışmaya geçiyor
Dünya genelinde ve ülkemizde küresel salgın (PANDEMİ) olarak yayılan Coronavirüse karşı kuzey Kıbrıs'ta bazı özel sektör işletmeleri tedbir aldı.
İşletmeler Coronavirüse karşı tedbir amaçlı hafta sonu kapalı olacaklarını müsterilerine duyururken bazı işletmeler ise iş yerlerinin açılacağı tarihi belirtmedi.
İşletmeler kapalı oldukları dönemde çalışanlarına ödenekli izin verecek.
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