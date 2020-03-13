CORONA Polonya ve Danimarka tüm yabancılara sınırlarını kapıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de turistlerin ve somut bir gerekçesi olmayan diğer yabancıların cumartesi öğlen 12’den itibaren ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Polonya ve Danimarka koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, pazar gününden itibaren tüm uluslararası uçak ve tren seferlerinin durdurulacağını açıklarken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de turistlerin ve somut bir gerekçesi olmayan diğer yabancıların cumartesi öğlen 12’den itibaren ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Polonya’daki uygulama 10 gün geçerli olacak ancak 20 gün uzatılabilecek, Danimarka’ya giriş yasağı ise 13 Nisan’a kadar sürecek. Polonya’da ayrıca süpermarketler ve eczaneler dışında alışveriş merkezlerindeki tüm dükkanlar, bar, lokanta ve kumarhaneler kapatılacak ve 50 kişiden daha yüksek katılımın olacağı tüm etkinlikler iptal edilecek.