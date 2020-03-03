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‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’

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Çin’de yeni tip corona virüsünün yayılmasını önlemek amaçlı birçok fabrika ve iş yerinin kapatılması, karantina uygulamaları ve vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrı yapılması gezegene ‘yaradı’.
‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’

NASA’nın paylaştığı görüntülerde corona virüsünün yayılmaya başlamasıyla Çin üzerindeki hava kirliliğin ciddi şekilde azaldığı görülüyor. Görüntülerde 1-20 Ocak ile 10-25 Şubat tarihleri karşılaştırılıyor.

NASA bu değişikliğin corona virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin neden olduğu ekonomik yavaşlamayla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Haritalarda karantina uygulamaları öncesi ve sonrasında nitrojen dioksit seviyelerindeki düşüş açıkça görülüyor. Nitrojen dioksit araçlar, enerji santralleri ve fabrikalardan çıkan zehirli bir gaz. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, nitrojen dioksitin solunum yolu enfeksiyonları ile akciğer rahatsızlıklarının yanısıra bronşit ve astım belirtilerini artırdığına ilişkin çok sayıda kanıt bulunuyor.

NASA’da hava kalitesi araştırmacısı olarak çalışan Fei Liu ilk kez bu kadar geniş bir alanda böylesi dramatik bir düşüş gözlemelendiğini söyledi.

Liu, nitrojen dioksit seviyesinde azalmanın daha önce 2008 yılındaki ekonomik durgunluk sırasında görüldüğünü ancak bu azalmanın daha kademeli yaşandığını aktardı.

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