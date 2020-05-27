‘Corona’ sonrası dünyada canlı müzik deneyimi: Arabalı konserler

Covid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilmeye devam ederken çok sayıda insanın bir araya toplandığı sanat etkinlikleri virüsün yayılması açısından hala tehlike oluşturuyor. Canlı müzik dinlemeyi özleyenler için şimdilik tek alternatif arabalı konserler.

Danimarka’da başlayan arabalı konserler serisinde Kopenhag Havalimanı’nda toplanan 600 araçta 2 binin üzerinde insan pandemi şartları altında canlı müziğin tadını çıkardı.

Araçlar iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat ederek park etti, yalnızca sol camlarını açmalarına izin verildi.

Arabalı sinema prensibiyle gerçekleşen konserde katılımcılar arabalarının radyosundan belirlenen frekansı seçerek konseri dinledi.

70’in üzerinde performans yapılması planlanan etkinlik dizisinde ilk konseri Danimarkalı müzisyen Mads Langer verdi.

Konser esnasında videolu konuşma uygulaması Zoom aracığıyla arabadaki izleyicilere bağlanılarak görüntü sahne arkasına yansıtıldı.

Müzisyenlerin dinyecileriyle buluşmasının şimdilik tek yolu olan arabalı konserler ABD ve Avustralya’da da düzenleniyor.

Konserlerde dinleyiciler alkış yerine arabalarının kornalarına basarak beğenilerini ifade ediyor.