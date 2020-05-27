  • BIST 104.954
  • Altın 373,234
  • Dolar 6,7743
  • Euro 7,4347
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

‘Corona’ sonrası dünyada canlı müzik deneyimi: Arabalı konserler

» »
‘Corona’ sonrası dünyada canlı müzik deneyimi: Arabalı konserler
‘Corona’ sonrası dünyada canlı müzik deneyimi: Arabalı konserler

Covid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilmeye devam ederken çok sayıda insanın bir araya toplandığı sanat etkinlikleri virüsün yayılması açısından hala tehlike oluşturuyor. Canlı müzik dinlemeyi özleyenler için şimdilik tek alternatif arabalı konserler.

Danimarka’da başlayan arabalı konserler serisinde Kopenhag Havalimanı’nda toplanan 600 araçta 2 binin üzerinde insan pandemi şartları altında canlı müziğin tadını çıkardı.

Araçlar iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat ederek park etti, yalnızca sol camlarını açmalarına izin verildi.

Arabalı sinema prensibiyle gerçekleşen konserde katılımcılar arabalarının radyosundan belirlenen frekansı seçerek konseri dinledi.

70’in üzerinde performans yapılması planlanan etkinlik dizisinde ilk konseri Danimarkalı müzisyen Mads Langer verdi.

Konser esnasında videolu konuşma uygulaması Zoom aracığıyla arabadaki izleyicilere bağlanılarak görüntü sahne arkasına yansıtıldı.

Müzisyenlerin dinyecileriyle buluşmasının şimdilik tek yolu olan arabalı konserler ABD ve Avustralya’da da düzenleniyor.

Konserlerde dinleyiciler alkış yerine arabalarının kornalarına basarak beğenilerini ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksikalı yönetmen Cuarón: İşlerini kaybeden ev işçilerinin ücretleri ödenmeli27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:55
  • Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak26 Mayıs 2020 Salı 17:55
  • Barcelona, logolu sağlık maskesi satışına başladı26 Mayıs 2020 Salı 17:52
  • Bill Gates, koronavirüs aşısına yatırım yaptı26 Mayıs 2020 Salı 16:08
  • Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı26 Mayıs 2020 Salı 11:13
  • Araştırma | Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti26 Mayıs 2020 Salı 08:08
  • İki yüzü olan kedi doğdu: Beslenirken her iki ağzı da hareket ediyor (VİDEO)25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:09
  • Krizi fırsata çeviren yer TikTok: İnsanlar eve kapandı, geliri 10’a katlandı25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:00
  • Tuzlu suya #çilek atınca ortaya çıkan böcekler (video)25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:45
  • Lavabo açıcı yüzüne patladı25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti