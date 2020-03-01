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Corona şüphesiyle bir şahıs karantinaya alındı

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Corona şüphesiyle bir şahıs karantinaya alındı
Corona şüphesiyle bir şahıs karantinaya alındı

Ülkemize 10 gün önce gelen Vietnamlı bir şahıs hastalanması üzerine karantinaya alındı.

Şahsın Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde karantina bölümüne alındığı bildirildi.

Şahsın zatürre olabileceği bildiriliyor.

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