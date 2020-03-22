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#CORONA Taçoy: "Salamis'teki organizasyon 24 Mart'a kadar sürecek"

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Salamis'teki organizasyon 24 Mart'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.
#CORONA Taçoy: "Salamis'teki organizasyon 24 Mart'a kadar sürecek"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Alman turist kafilesinin bulunduğu Salamis Otel'deki organizasyonun 24 Mart'a kadar devam edeceğini ve bugüne dek başarıyla getirilen sürecin turistlerin tahliyesiyle sonuçlandırılacağını bildirdi.

Taçoy, ülkede ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesinden iyileşen üç kişinin taburcu edildiğini ancak Salamis'te oluşturulan güvenli bölgede kalacaklarını açıkladı.

Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, ülkedeki ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü üç Alman vatandaşının taburcu edildiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"Pozitif çıkan sonuçların ardından başlayan süreç başarı ile tamamlanmış, yapılan yeni test sonuçları negatif olarak ortaya çıkmıştır. Salamis’te oluşturulan güvenli bölgede kalacaklar, kontrol ve takip orada uzman sağlık ekiplerince devam ettirilecek. Elbette mücadelemiz bitmedi. Bu uzun soluklu bir süreç, başaracağız.

Bu vesile ile, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizi yürekten tebrik ederim. 24 Mart’a kadar Salamis’teki organizasyon devam edecek. Başarı ile bugüne getirilen süreç, Alman vatandaşlarının tahliyesi ile sonuçlandırılacaktır.  Burada da sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerimizin ciddi bir emeği, çabası vardır, hakları ödenmez. #evdekal çağrısına uyan ve bu sürece gerekli katkıyı veren herkese teşekkür ederim."

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