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‘Corona tedavisinde nikotin bandı denenecek: Sigara içenler daha az riskte olabilir

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Tütündeki bir maddenin corona virüsüne yakalanma riskini azalttığını gösteren bir çalışma sonrası Fransız araştırmacılar Covid-19 hastaları ve sağlık çalışanlarında nikotin bandı deneyecek.
‘Corona tedavisinde nikotin bandı denenecek: Sigara içenler daha az riskte olabilir

Tütündeki bir maddenin corona virüsüne yakalanma riskini azalttığını gösteren bir çalışma sonrası Fransız araştırmacılar Covid-19 hastaları ve sağlık çalışanlarında nikotin bandı deneyecek.

Paris’te bir hastanede doktorların yaptığı bir araştırma sonucunda nikotin olduğu tahmin edilen maddenin sigara içenlerin Covid-19 yakalanmasına engel olabileceği öne sürüldü.

Ancak araştırmacılar insanları sigara içmeye teşvik etmediğinin, sigara kullanımının başka potansiyel tehlikeleri olduğunun altını çizdi.

Bugüne kadar uzmanlar sigara içenlerin Covid-19 hastalığını çok daha ağır geçirdiğini belirterek sigaradan uzak durma konusunda defalarca uyarılarda bulundu.

Pitié-Salpêtrière hastanesinde 350’si tedaviye alınıp kalan hafif vakaların eve gönderildiği ‘corona‘ testi pozitif çıkmış 480 hasta incelendi. Hastaneye yatırılan ve yaş ortalaması 65 olan bu 350 kişinin yalnızca yüzde 4.4’ü sigara içenlerden oluşuyordu. Yaş ortalaması 44 olan ve ve gönderilen hastalarda ise bu oran yüzde 5.3’tü.

Çalışmanın analizini yapan saygın Fransız nörobiyoloji uzmanı Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasına engel olarak vücutta yayılmasını durdurabileceğini söyledi. Nikotin ayrıca çoğu ağır Covid-19 vakalarında görülen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesini de azaltıyor olabilir.

Hastanenin raporuna göre çalışma her gün düzenli olarak sigara içenlerin semptomlu veya ağır şekilde ‘corona’ enfeksiyonu geçirme ihtimalinin genel nüfusa göre daha az olduğunu gösterdi.

Sonuçlar Çin’de yapılan ve geçen ay New England Journal of Medicine’da yayınlanan çalışmayla da örtüşüyor. Çin’de sigara içenlerin oranı yüzde 28’ken 1000 corona pozitif hastanın yalnızca yüzde 12.6’sı sigara içenlerden oluşuyordu.

Fransa’da ise Paris’teki hastanelerden toplanan verilere göre 11 bin Covid-19 hastasının yüzde 8.5’i sigara kullanıyordu. Fransa’da tahmini sigara kullanım oranı yüzde 25.4.

Nikotin bantlarıyla yapılacak klinik deney için hükümetin etkililerinin onayı bekleniyor.

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