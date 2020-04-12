‘Corona’ testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

Eskişehir’de corona virüsü testi pozitif çıkan bir erkek, hastaneden kaçtı. Adam daha sonra yakalandı.
İ.Ü. isimli vatandaş, sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanınca Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti.
Burada, belirtiler nedeniyle virüs testi yapıldı. Sonuç pozitif çıktı. İ.Ü., gece saatlerinde otoparktaki aracıyla hastaneden kaçtı.
Hastane yönetimi durumu polise bildirdi. İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedaviye alındı.
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