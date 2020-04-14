‘Corona’ testi pozitif çıkıp doğduğundan beri tedavi gören bebek alkışlarla taburcu edildi

Bingöl’de corona virüsü testi pozitif çıkınca tedaviye alınan bebek iyileşti ve hastane personelinin alkışları arasında taburcu edildi.
Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Doğum yapan annenin testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavinin ardından hastalığı yendi ve annesinin kucağında evinin yolunu tuttu.
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