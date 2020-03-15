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#CORONA Turizm ve Çevre Bakanlığı duyurdu... KKTC'deki tüm turistler ülkelerine geri gönderiliyor

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#CORONA KKTC'deki tüm turistler ülkelerine geri gönderiliyor
#CORONA Turizm ve Çevre Bakanlığı duyurdu... KKTC'deki tüm turistler ülkelerine geri gönderiliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkemizde turist statüsünde bulunanların, ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Küresel salgın haline gelen korona virüs salgını ile ilgili olarak, toplum sağlığını korumak amacıyla Hükümetimiz'in almış olduğu radikal kararlar çerçevesinde, Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizde turist statüsünde bulunanlar, ülkelerine geri gönderiliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, ülkemizde turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşlarını, yeterli sayıda kiralanan uçaklarla, 14 Mart itibariyle, 16 Mart Pazartesi akşamına kadar, ülkelerine güvenli bir biçimde gönderiliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, şu an itibariyle Salamis Otel’de gözetim altında bekletilen turist kafilesinin bekleme süreleri boyunca daha iyi beslenme ve sağlık hizmeti alabilmesi için girişim başlattık.

Girişimlerimiz sonucunda, Otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir Catering şirketi tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, Otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekse de Otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız.

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