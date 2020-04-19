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Corona virüs 60 derece sıcaklıkta çoğalmaya devam etti

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Corona virüs 60 derece sıcaklıkta çoğalmaya devam etti
Corona virüs 60 derece sıcaklıkta çoğalmaya devam etti

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip corona virüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı. 60 derecelik sıcaklığa maruz bırakılan corona virüs, çoğalmaya devam etti.

Fransa'nın Aix-Marsilya Üniversitesi'nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bu süre sonunda bazılarının hala çoğalmaya devam ettiği görüldü.

Fransız bilim insanları deney için, bazı hastalardan alınan virüslerle Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte etti. Hücreler 'temiz' ve 'kirli' şeklinde iki farklı ortamda denenmesi için küçük tüplere konuldu ve biyolojik bulaşıcılığı test etmek için simüle edildi.

Euronews'te yer alan haberde, denemeler sonucunda 60 dereceye kadar sıcaklığa maruz bırakılan temiz tüpteki virüsün etkisizleştiği görüldü ancak aynı sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı.

Araştırmada sıcaklık artışının virüslerin enfekte etme özelliğini azalttığını ancak yaşayan bazı türlerinin yeni enfeksiyonlara neden olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Aynı deneyde virüsler 92 derecelik sıcaklarla da test edildi ve bu seviyedeki sıcaklığın virüsleri tamamen etkisiz hale getirdiği görüldü. Ancak araştırmacılar yüksek sıcaklığın virüsün RNA'sını bölme riski taşıdığına da dikkat çekti.

Virüsün etkisizleştirilmesi konusunda laboratuvar ortamında yapılan deneylerin, bu çalışmaları yürütenlerin den sağlığını tehdit ettiği belirten Fransız bilim insanları, sıcaklık yerine kimyasallarla test yapılmasının daha yerinde bir yöntem olacağı görüşünde.

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