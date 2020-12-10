Bilim insanları, aşıların başarısını tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi ancak dünya daha önce hiç bu kadar kısa sürede bir aşının onaylandığına tanık olmadı. Söz konusu durum bazı insanlar için endişe kaynağı olurken bilim insanları aşı gelişim sürecinin nasıl bu kadar hızlı ilerlediğini değerlendirdi. Araştırmacılar, aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesindeki en önemli etkenin kamu yararı ve aciliyet nedeniyle ilaç şirketlerine hükümetler ve özel şirketler tarafından sağlanan hızlı nakit akışı olduğunu belirtti.

Dünya genelinde bir buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüs pandemisine karşı neredeyse bir yıl gibi oldukça kısa süre içinde geliştirilen aşılar insanlara uygulanmaya başlandı.