  • BIST 85.024
  • Altın 311,657
  • Dolar 6,4720
  • Euro 7,1100
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Corona virüs aşısı test edilmeye başlandı

» »
ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı
Corona virüs aşısı test edilmeye başlandı

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. 
  
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. 
  
Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. 
  
Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor. 
  
Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin 8 yolu17 Mart 2020 Salı 14:23
  • Avrupa’da Koronavirüs: İsviçre Ve Fransa'da Ordu Devreye Giriyor17 Mart 2020 Salı 12:57
  • Koronavirüsün Dünya Ekonomisine Maliyeti 347 Milyar Doları Bulabilir17 Mart 2020 Salı 12:45
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı17 Mart 2020 Salı 12:30
  • Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı17 Mart 2020 Salı 12:28
  • Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı17 Mart 2020 Salı 12:26
  • İran'da Koronavirüse Karşı Alınan Önlemleri17 Mart 2020 Salı 12:20
  • Uzmanından "Dezenfektan" Kullanımı Uyarısı17 Mart 2020 Salı 12:10
  • Biontech, Koronavirüs Aşısı İçin Çinli İlaç Devi İle Anlaştı17 Mart 2020 Salı 11:46
  • ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 85'e Yükseldi17 Mart 2020 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti