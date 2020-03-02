Corona virüs beş ülkeye daha sıçradı

Corona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 89 bin 856'ya ulaşırken, 3069 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide corona virüs tepit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün sağlık bakanlıkları da ülkede ilk kez corona virüs tespit edildiğini duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Bununla birlikte, Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.

Öte yandan, Japonya’da Covid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Covid-19 salgınında toplam 3 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 55, İtalya'da 41, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 1501, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 150, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 7, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 3, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 2, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Ermenistan 1.