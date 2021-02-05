Corona virüs mutasyonları arasında hangi farklar var?
İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve ABD’nin ardından corona virüsün endişe veren yeni bir varyantı Almanya’da tespit edildi. Bununla birlikte, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonun sıçradığı ülkelerin sayısı 60’ı geçerken, Güney Afrika varyantının aşıları etkisiz hale getirilebileceğinden korkuluyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, virüs farklı ülkelerde mutasyona uğramaya devam ediyor.
05 Şubat 2021 Cuma 21:29
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