Corona Virüs Mutasyonunda Korkulan Oldu! Çok Hızlı İlerliyor...

İngiltere'de tespit edilen corona virüs mutasyonu sonrası panik diğer ülkelere de sıçramaya başladı.

Son dakika haberine göre; Fransa'da, İngiltere ile temaslı bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türü tespit edildi. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, corona virüs mutasyonu ile ilgili peş peşe açıklamalar yaparak, halkı uyardı.

Fransız'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişinin semptom göstermemesine rağmen karantinaya alındığı ve bu kişiyle temaslıların tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Bugün itibarıyla ülkedeki başka kişilerde de bu yeni türün görülebileceğinin aktarılarak virüsün insan hücrelerine yapışarak hızla nüfuz ettiğine işaret edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, İngiltere ile olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

CORONA VİRÜS YENİ BİR VARYANTI ORTAYA ÇIKTI

Afrika'nın üst düzey sağlık yetkililerinden Perşembe günü gelen açıklamaya göre; corona virüsün başka bir yeni varyantının Nijerya'da ortaya çıktı. Yeni corona virüs mutasyonunun ülkede dağılmaya başlamasından endişe edilirken yetkililer, mutasyona ilişkin araştırmaların hala devam ettiğini belirtti.

YENİ ALARM DURUMU

Uzmanlar, Bu keşfin İngiltere ve Güney Afrika'da benzer varyantların duyurulmasının ardından pandemide yeni bir alarm durumu ortaya çıkarabileceğini söylerken uluslararası seyahat kısıtlamalarının ve önlemlerinin de geri dönmesine yol açabileceğini belirtti.

"İNGİLTERE VE AFRİKA'DAN AYRI BİR SOY"

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı John Nkengasong gazetecilere "Birleşik Krallık ve Güney Afrika'dan ayrı bir soy" dedi. Nijerya CDC ve Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ise daha fazla örneği analiz edeceklerini belirtti.

Fark edilen yeni varyantla ilgili uyarı, iki veya üç genetik diziye dayanıyordu, ancak Nijerya ve Güney Afrika alarmı için acil bir toplantı düzenlemek için yeterli görüldü.

The Associated Press tarafından kayıt altına alınan araştırmaya göre, yeni varyant, 3 Ağustos ve 9 Ekim tarihlerinde Nijerya'nın Osun eyaletinde toplanan iki hasta örneğinde bulundu.

ÇOK HIZLI YAYILIYOR

İngiltere'de görülen varyantın aksine, Nijerya'da ortaya çıkan mutasyonun çok hızlı yayıldığı gözlemlenmediği bildirilirken P681H adı verilen varyantın Nijerya'da virüsün bulaşmasına katkıda bulunduğuna dair bir kanıt olmadığı da belirtildi.

AZ GÜÇ HARCANACAK

Bununla birlikte, yetkililer, Nijerya ve İngiltere varyantları arasındaki genomik olarak nasıl bulaştığı ve dağıldığına dair göreceli farklılık, virüste ortaya çıkan değişiklikleri tespit etmek için daha az güç harcanacağı anlamına gelebileceğini söyledi.

CİDDİ BİR HASTALIĞA YOL AÇAR MI?

Haber, Afrika kıtasının bazı bölgelerinde enfeksiyonların yeniden artmasıyla birlikte geldi. Dr. Nkengasong, ülkede teyit edilen enfeksiyonların 1 milyona yaklaşmasıyla Güney Afrika'daki yeni varyantın şu anda baskın olduğunu belirtirken yeni koronavirüs varyantının hızlı bir şekilde iletilirken viral yükler daha yüksek olsa da, daha ciddi bir hastalığa yol açıp açmadığının da henüz belli olmadığını belirtti.