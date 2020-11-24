Corona Virüs Ölüm Riski En Yüksek Olan Kan Grubu Belli Oldu

Corona virüs ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada sona gelindi. Bilim insanları ABD'de yapılan çalışma sonucunda A grubu kana sahip olanların corona virüse karşı en savunmasız kişiler olduğunu ortaya çıkardı.

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre kan grupları ile corona virüs vakalarının paralellik gösterdiği ifade edildi. Son dakika haberine göre bazı kan grubuna sahip kişilerin coronaya yakalanma oranının daha fazla olduğu, entübasyon ve ölüm riskinin de bazı kan gruplarında daha fazla görüldüğü vurgulandı. Uzmanlara göre ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubunun AB olduğu saptandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

CORONA ÖLÜM RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU KAN GRUBU BELLİ OLDU!

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde corona virüs yüzünden hayatını kaybeden insanlar söz konusu. ABD merkezli yapılan bilimsel araştırma, insanların Covid-19'a yakalanmalarının, entübasyona uğramalarının kan grupları ile bağlantısını ortaya çıkardı.

ÖLÜM RİSKİ EN YÜKSEK KAN GRUBU AB

Covid-19'a karşı en savunmasız insanlar arasında A kan grubunun daha yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Entübasyon (solunum cihazına ihtiyaç duyma) riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise B, ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise AB olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi

Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB

ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A

ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B

HACETTEPE ARAŞTIRMACILARI: KAN GRUPLARI HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yaz aylarında Ankara'da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57'sinin kan grubunun A ve yüzde 24'ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.