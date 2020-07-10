Corona virüs pandemisi sürerken hangi sosyal aktivite ne kadar güvenli?

Normalleşme adımlarıyla birlikte ABD’li bilim insanları hangi sosyal aktivitenin daha fazla risk taşıdığına dair bir rapor yayımladı. Risk oranının 1 ile 10 arasında derecelendirdiği araştırmada, en fazla riskin barlarda ve kalabalık dini törenlerde, en az riskin ise mektup açma ve yemek siparişi almakta bulunduğu aktarıldı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında vaka sayısı 12 milyonu aşarken, ülkeler kademeli olarak normalleşme adımları atıyor.

Bununla birlikte, aylarca karantinada kalan insanlar sosyal hayata dönmeye başladı. Ancak, hangi mekanların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Aşağıdaki grafikten insanların günlük hayatında önemli yer tutan 37 aktivitenin risk durumunu inceleyebilirsiniz.

OKULA VE OFİSE GİTMEK ORTA RİSKLİ



ABD’de yer alan Teksas Tıp Derneği, 37 aktivitenin sahip olduğu Covid-19 risk durumunu değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Listede bara gitmek ve kalabalık dini törenlere katılmak başı çekerken, mektup açmak ve yemek siparişi vermek en az risk oluşturan aktiviteler arasında yer alıyor.



Bununla birlikte, plaja, okula ya da ofise dönmenin orta riskli eylemler arasında yer aldığı görülüyor.