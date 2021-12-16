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Corona Virüs Premier Lig’i Vurmaya Devam Ediyor

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Corona Virüs Premier Lig’i Vurmaya Devam Ediyor
Corona Virüs Premier Lig’i Vurmaya Devam Ediyor

Tüm dünyada yayılan corona virüsün omicron varyantı Premier Lig'de de kendisini gösterdi! Bu akşam oynanacak bir maç daha ertelendi. Varyantın bulaşı arttırması, aşılara rağmen futbolcular arasında artan vakalar, geçen yıl olduğu gibi ertelenen maçları akıllara getirdi... Brentford'un hocası Frank ise lig yönetimine erteleme çağrısı yaptı.

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Leicester City-Tottenham karşılaşması corona virüs nedeniyle ertelendi. Takımda artan vakalar nedeniyle UEFA Konferans Ligi’ndeki Rennes maçı ertelenen Tottenham, 5 Aralık’tan bu yana maça çıkamıyor.

Londra ekibinin Brighton maçının ardından bu akşam oynaması gereken Leicester City karşılaşması da corona nedeniyle ertelendi.

CHELSEA’DE DE VAKALAR ÇIKTI

Bu akşam Everton ile karşılaşacak Chelsea’de Kovacic’in ardından üç futbolcu daha corona virüs testleri pozitif çıktı. Oyuncular izole edilirken, Premier Lig’den maçla ilgili erteleme kararı gelmedi.

FRANK ERTELEME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Brentford’un teknik direktörü Thomas Frank, yaptığı basın toplantısında lig yönetimine çağrıda bulunup bu hafta maçların ertelenmesini istedi. Brentford’da oyuncular ve teknik ekip içersinde toplam 13 vaka var.

Frank, yaptığı açıklamada lig ve Caraboa Kupası maçlarının ertelenmesi takımlara 4-5 günlük rahatlama vereceğini belirtip, “Bu hafta sonu Premier Lig maçlarının tamamını ertelememiz gerektiğini düşünüyoruz. Tüm Premier Lig kulüplerinde Covid vakaları tavan yapıyor, herkes bununla uğraşıyor ve sorun yaşıyor” dedi.

BU HAFTA 3 MAÇ ERTELENDİ

Premier Lig’de 17. hafta maçları hafta içinde oynanıyor. Leicester City-Tottenham karşılaşmasının yanı sıra Brentford-Manchester United ve Burnley-Watford maçları da corona nedeniyle ertelendi.

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