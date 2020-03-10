Corona virüs tedbirleri içerisinde CASİNOLAR'da kapatılacak mı?
Kuzey Kıbrıs'ta Coran Virüs'ün ortaya çıkmasıyla şu ana kadar 3 otel karantinaya alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı ilk orta dereceli okullar ve Üniversitelerin 15 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden vatandaşlar tedbriler çerçevesidne ülkede bulunan ve turistlerin akın ettiği Casinoların da kapatılıp kapatılmayacağını sordu.
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