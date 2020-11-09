Uzmanlar corona virüs parçacıklarının bir buçuk metreye kadar yükselebileceğini ve 5 haftadan daha uzun süre canlı kalabileceğini belirterek, insanları sifonu çekmeden öne klozetin kapağını kapatması ve tuvalet hijyenine daha fazla özen göstermesi konusunda uyarı yaptı.

İngiltere’de bir kimya şirketi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi