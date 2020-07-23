Bilim insanları, 6 yarasa türünün genetik kodlarını çözdü. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, söz konusu kodlar, yarasaları ölümcül virüslere karşı koruyan "istisnai bağışıklık sistemlerine" yönelik genetik ipuçlarını içeriyor.

Yarasaların birçok virüsün taşıyıcısı olduğu biliniyor. Yarasalar en son corona virüs salgını ile bir kez daha gündeme geldi. Peki Covid-19 gibi virüsler yarasaları neden öldürmüyor? İşte bilimin yanıtı...