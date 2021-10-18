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Corona virüse karşı Molnupiravir talebi tüm dünyada artışta

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Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen ve ölüm oranını azalttığı belirtilen Merck & Co’nun geliştirdiği Molnupiravir’e yönelik talep her geçen gün artıyor.
Corona virüse karşı Molnupiravir talebi tüm dünyada artışta

Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen ve ölüm oranını azalttığı belirtilen Merck & Co’nun geliştirdiği Molnupiravir’e yönelik talep her geçen gün artıyor. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, özellikle aşı olamayanlar için potansiyel bir oyun değiştirici olarak müjdelenen ilacın sadece ABD ve Avrupa da değil Asya’da da rağbet gördüğünü açıkladı.

Corona virüsü salgınına karşı ağızdan alınan ve hastalığı hafif geçirenlerin kullanabilmesi için geliştirilen Covid-19 ilacının üreticisi Merck & Co, ABD'nin resmi makamlarına başvuruda bulunarak “acil kullanım onayı” istemişti.

Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Kore de dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki en az sekiz ülkenin, ilacı tedarik etmek için anlaşma imzaladığı ve görüşmeleri hızlandırdığı bildirildi. Bu oran, şu an için ABD ve Avrupa’nın önünde yer alıyor.

Uzmanlar, hap tedavi için ne kadar umut verici görünse de, bazı insanların onu hala en iyi korumayı sunan aşılara alternatif olarak kullanmasından endişelendiklerini açıkladı.

Öte yandan, CNN, aşı yarışında geri kalan ülkelerin Molnupiravir için aynı hataya düşmediğini ve yarışa önde başlamaya çalıştığını da öne sürdü.

ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından yapılan açıklamada geliştirilen ve ağızdan alınan antiviral hapın corona virüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti. Şirket, molnupiravir isimli ilacın ölüm ve hastaneye yatış oranlarını çok ciddi bir şekilde azalttığını duyurmuştu.

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