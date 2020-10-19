Covid-19 salgını sonrası büyükşehirlerdeki bulaş sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen il Muğla oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde yaşayan birçok vatandaş Muğla’nın kırsal mahallelerinden arazi satın almaya başladı.

Muğla'da corona virüs salgını sonrası 967 bin olan yerleşik nüfus 2 milyona çıktı. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça'nın yanı sıra kırsal mahallelere de talep patlaması yaşandı, arazi fiyatları üçe dörde katladı.