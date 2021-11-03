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‘Corona Virüsten Sonra Kazanılan Bağışıklık Mi Daha Etkili, Aşı Mı

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‘Corona Virüsten Sonra Kazanılan Bağışıklık Mi Daha Etkili, Aşı Mı? sorusu yanıt buldu.
‘Corona Virüsten Sonra Kazanılan Bağışıklık Mi Daha Etkili, Aşı Mı

Bilim insanları, pandeminin başlangıcından bu yana yanıtlamaya çalıştığı ve corona virüsü aşısı hakkındaki tartışmaların merkezinde yer alan ‘Bir kişi corona virüsü enfeksiyonu geçirdikten sonra kazandığı bağışıklık mı daha kuvvetli aşı ile sağlanan bağışıklık mı?’ sorusu nihayet yanıt buldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu hafta ayrıntılı corona virüsü raporunu yayınladı. Çok sayıda araştırma ve belgenin incelendiği raporda, hem enfeksiyon kaynaklı hem de aşı kaynaklı bağışıklığın en az altı ay boyunca sürdüğünü, ancak aşının hastalık geçirenlere oranla antikorlarda daha büyük bir artış sağladığını ortaya koydu.

Bilim insanları, iki tür bağışıklığı karşılaştırırken, araştırmaların aşılamanın “insanları COVID-19’dan korumak için tek başına enfeksiyondan daha yüksek, daha sağlam ve daha tutarlı bir bağışıklık düzeyi” sağladığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, corona virüsü enfeksiyonlarının bazı kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu belirtirken bazılarının hiç semptom göstermediğine dikkat çekti. Yayımlanan raporda, enfeksiyonu atlattıktan sonraki antikor seviyelerinin kişiden kişiye değiştiği belirtildi.  Daha yüksek seviyelerde nötralize edici antikorların genellikle daha yüksek korumayı işaret ettiğini söyleyen bilim insanları bir bireyi hangi seviyede antikorların koruyacağını tam olarak bilmediklerini belirtti.

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