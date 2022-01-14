  • BIST 2.071,35
  • Altın 786.89226
  • Dolar 13.5108
  • Euro 15.4612
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Corona virüsü ağır geçirmeye neden olan gen bulundu

» »
Polonya’da yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’u şiddetli geçirmeye neden olan geni ortaya çıkardı.
Corona virüsü ağır geçirmeye neden olan gen bulundu

Polonya’da yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’u şiddetli geçirmeye neden olan geni ortaya çıkardı.

Reuters’ın haberine göre, Polonyalı bilim insanları, corona virüsüne bağlı ağır hasta olma riskini iki katından fazla artırdığını söyledikleri bir gen keşfettiklerini açıkladı.

Bu keşif, virüsten en çok etkilenecek ve en fazla risk altındaki grupları belirleme açısından da önem taşıyor.

RİSKLİ GRUPLARI BELİRLEMEDE ÖNEMLİ

Uzmanlar, bu sonuçların en riskli grubu belirleyeceğini ve onları onları aşı olmaya teşvik edeceğini umduklarını açıkladı. Öte yandan, tedavi açısından da riskli grupları belirlemek büyük önem taşıyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, “Bir buçuk yıldan fazla bir araştırma sürecinden sonra, corona virüsü ile ciddi şekilde hastalanmaya yatkınlıktan sorumlu geni tespit etmek mümkün oldu” dedi.

KITALARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Niedzielski sözlerini “Bu, gelecekte Covic-19’dan ciddi şekilde acı çekme eğilimi olan insanları tespit edebileceğimiz anlamına geliyor.” ifadeleriyle sürdürdü.

Bialystok Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, genin bir kişinin Covid-19’dan ne kadar ciddi şekilde muzdarip olduğunu belirleyen yaş, kilo ve cinsiyetten sonra dördüncü en önemli faktör olduğunu buldu.

Projeden sorumlu profesör Marcin Moniuszko, genin Polonya nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ünde bulunduğunu, bu oranın Avrupa’da yüzde 8-9 ve Hindistan’da yüzde 27 oranında olduğunu söyledi.

Daha önce yapılan araştırmalar da genetik faktörlerin Covid-19 üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştı. İngiltere’de yapılan bir araştırmada da Covid-19’a bağlı akciğer yetmezliği riskini iki katına çıkarabilecek bir gen keşfettiklerini açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kışın kuruyan ciltlere 10 etkili öneri!13 Ocak 2022 Perşembe 13:33
  • 39 yaşında Covid-19'dan ölüm!13 Ocak 2022 Perşembe 11:28
  • Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi12 Ocak 2022 Çarşamba 23:50
  • Akşam Yemeği Neden Erken Yenmeli12 Ocak 2022 Çarşamba 23:41
  • DSÖ'den 'Omicron Varyantı Hastanelik Etmeyi Ve Öldürmeyi Sürdürüyor' Uyarısı12 Ocak 2022 Çarşamba 22:15
  • Meme Kanseri Riskini En Çok Artıran 5 Faktör12 Ocak 2022 Çarşamba 21:57
  • Sosyal Medyanın Etkisi Estetik Operasyonlara Da Yansıdı!12 Ocak 2022 Çarşamba 21:21
  • Flurona Geçiren Adam Yaşadıklarını Anlattı: Boğazımda Jilet Var Gibi Hissediyordum12 Ocak 2022 Çarşamba 20:29
  • Bilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: ‘Şaşırtıcı’ Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı12 Ocak 2022 Çarşamba 19:21
  • Zeytinyağı Tüketimi Bazı Hastalıklardan Ölüm Riskini Düşürüyor12 Ocak 2022 Çarşamba 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti