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Corona virüsü aşısı Delta varyantına karşı çok etkili

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Fransa’da yapılan bir araştırma corona virüsü aşısının ne kadar büyük oranda koruma sağladığını gözler önüne serdi.
Corona virüsü aşısı Delta varyantına karşı çok etkili

Fransa’da yapılan bir araştırma corona virüsü aşısının ne kadar büyük oranda koruma sağladığını gözler önüne serdi.

Covid-19 aşıları ile ilgili en kapsamlı ve büyük ölçekli araştırmanın detaylarını bugün kamuoyu ile paylaştı. 50 yaş üzerindeki aşı olan 11 milyon insan ile aşı olmayan 11 milyonun verilerini karşılaştıran bilim insanları Covid-19 aşısının Delta varyantı da dahil olmak üzere büyük bir koruma sağladığını ortaya çıkardı.

ABD, Birleşik Krallık ve İsrail’de yapılan araştırmaları doğrulayan sonuçların çıktığı incelemede aşı olanların hastaneye yatma veya ölüm oranının aşı olmayanlara göre yüzde 90 daha düşük olduğu tespit edildi.

DELTA VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Fransa’nın ilk aşılama sürecine başladığı Aralık 2020 yılından itibaren verileri toplayan bilim insanları, aşı olan ve olmayan insanları neredeyse birebir seçti. Aynı bölgede yaşayan fakat aşı olmuş ve olmamış insanları seçen, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre eşit bir dağılım yapmayı amaçlayan Epi-Phare isimli bağımsız tıp güvenlik araştırma grubunda görevli bilim insanları, “İkinci dozdan 14 gün sonra bireylerin Covid-19’u ağır geçirme riski yüzde 90 oranında azalıyor. Aşı, Delta varyantına karşı 75 yaş ve üzerindeki bireylerde yüzde 84 koruma sağlıyor. 50-75 yaş aralığındaki grupta ise yüzde 92’lik bir koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

Fransız hükümetiyle yakından çalışan bilim insanları, “Araştırmada Temmuz ayındaki veriler alındı. Fakat Delta varyantı o zamandan beri daha baskın hale geldiği için Ağustos ve Eylül aylarındaki veriler de araştırmaya dahil edilmeli” ifadesini kullandı.

Bilim insanları Covid-19 aşısının etkisinin en az 5 ay boyunca azalmadığını da belirterek, araştırmada Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca’nın aşılarının mercek altına alındığını söyledi.

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